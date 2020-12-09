Ovidiu Hategan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır?
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Ovidiu Hategan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır?

09.12.2020 00:36 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:41
Ovidiu Hategan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır?

Ovidiu Ha?egan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ovidiu Ha?egan futbol kariyeri nedir?

Ovidiu Ha?egan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır?

OVİDİU HATEGAN KİMDİR?

Ovidiu Hategan , doğdu14 Temmuz 1980içinde Arad , bir olan hakem Romen ait futbol

Romanya ligi maçlarının hakemi Ovidiu Hategan . 2008'denberi FIFA hakemidir 1 . Aynı zamanda bir doktor , ilk uluslararası yarışmasını Euro 2016 2 vesilesiyle yönetiyor .

KARİYERİ

Ovidiu Hategan büyük yarışmalarda görev aldı:

Avrupa Futbol Şampiyonası 2016

Ad Soyad: Ovidiu Alin Ha?egan

Milliyet : Romanya bayrağı Romence

Doğum: 14 Temmuz 1980 (40 yaşında)

Milliyet: Arad( Romanya )

Spor: Futbol

Ulusal atamalar

Yıllar: Rekabet

Romanya Şampiyonası

Uluslararası atamalar

Yıllar: Rekabet

2016 Avrupa şampiyonası

2018 - UEFA Uluslar Ligi

2020 - UEFA Şampiyonlar Ligi

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