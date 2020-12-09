Ovidiu Hategan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır?
Ovidiu Ha?egan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ovidiu Ha?egan futbol kariyeri nedir?
Ovidiu Ha?egan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır?
OVİDİU HATEGAN KİMDİR?
Ovidiu Hategan , doğdu14 Temmuz 1980içinde Arad , bir olan hakem Romen ait futbol
Romanya ligi maçlarının hakemi Ovidiu Hategan . 2008'denberi FIFA hakemidir 1 . Aynı zamanda bir doktor , ilk uluslararası yarışmasını Euro 2016 2 vesilesiyle yönetiyor .
KARİYERİ
Ovidiu Hategan büyük yarışmalarda görev aldı:
Avrupa Futbol Şampiyonası 2016
Ad Soyad: Ovidiu Alin Ha?egan
Milliyet : Romanya bayrağı Romence
Doğum: 14 Temmuz 1980 (40 yaşında)
Milliyet: Arad( Romanya )
Spor: Futbol
Ulusal atamalar
Yıllar: Rekabet
Romanya Şampiyonası
Uluslararası atamalar
Yıllar: Rekabet
2016 Avrupa şampiyonası
2018 - UEFA Uluslar Ligi
2020 - UEFA Şampiyonlar Ligi