Overwatch PachiMarchi mücadelesi bugün başlıyor

Overwatch PachiMarchi, oyunun sevimli maskotu için yıllık yapılan bir kutlamadır. Bu yıl PachiMarchi'ye adanmış özel mücadeleler olacak. Overwatch, Twitter'daki bir video aracılığıyla etkinliğin başladığını duyurdu.

9-22 Mart arasında olacak olan Overwatch oyunları, birbirinden eğlenceli mücadeleler içerecek. Oyuncuların ne tür ödüller kazanacağına dair herhangi bir ayrıntı yok, ancak PachiMarchi temalı iseler buna değecek ödüller olacaktır.

Bu sezonun bitmesinin ardından, Overwatch Ligi dördüncü sezonu 16 Nisan'da başlayacak.

Kaynak: Playerbros