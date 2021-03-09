Overwatch PachiMarchi mücadelesi bugün başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Overwatch PachiMarchi mücadelesi bugün başlıyor

09.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:37
Overwatch PachiMarchi mücadelesi bugün başlıyor

Overwatch'ın Pachimari'yi kutlayan PachiMarchi etkinliği bugün başlıyor!

Overwatch PachiMarchi, oyunun sevimli maskotu için yıllık yapılan bir kutlamadır. Bu yıl PachiMarchi'ye adanmış özel mücadeleler olacak. Overwatch, Twitter'daki bir video aracılığıyla etkinliğin başladığını duyurdu.

9-22 Mart arasında olacak olan Overwatch oyunları, birbirinden eğlenceli mücadeleler içerecek. Oyuncuların ne tür ödüller kazanacağına dair herhangi bir ayrıntı yok, ancak PachiMarchi temalı iseler buna değecek ödüller olacaktır.

Bu sezonun bitmesinin ardından, Overwatch Ligi dördüncü sezonu 16 Nisan'da başlayacak.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Ali Şansalan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ersun Yanal Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Overwatch PachiMarchi mücadelesi bugün başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:38:30. #1.15#
title