Overwatch Lig Yetkilisi, Fortnite Adına Çalışmak İçin Epic Games'e Geçti

Nanzer, Twitter üzerinden Blizzard ve Overwatch Ligi'nden ayrıldığını bildirdiği, tüm takımlara ve hayranlara teşekkürlerini ilettiği bir mesaj paylaştı.

Nanzer'in görevinden ayrılmasının ardından ise boşalan göreve eski Fox Sports'un genel başkan yardımcısı Pete Vlastelica gelecek. Blizzard ayrıca eski NFL başkan yardımcısı Johanna Faires'in komisyon üyesi olarak görev almasıyla 2020'de başlayacak olan bir Call of Duty ligi kurmaya hazırlanıyor.

Nanzer'in Epic Games'e geçişiyle, oldukça çok hile barındıran Fortnite'ın geleceği artık Nanzer'den sorumlu. Fortnite Dünya Kupası'nın ilk haftasında Epic Games, çeşitli hileler yüzünden 1221 hesabı banlamıştı.

Nanzer, Fortnite'ın yanı sıra Rocket League oyununa da el atabilir çünkü Epic Games yerinde durmaya pek niyetli değil. Şirket, bu ayın başlarında, Rocket League'in geliştirici ekibi olan Psyonix'i satın aldı.