Overwatch League 2021 sezonu 16 Nisan'da start alıyor
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Overwatch League 2021 sezonu 16 Nisan'da start alıyor

22.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:46
Overwatch League 2021 sezonu 16 Nisan'da start alıyor

Blizzard Entertainment tarafından gerçekleştirilen Blizzcon'da birbirinden farklı oyunlar hakkında detaylara yer verildi. Bu oyunlar arasında öne çıkanlardan biri de Overwatch oldu. Esporun merakla takip edilen Overwatch League 2021 takvimi belli oldı. Owerwatch League'de heyecan başlıyor ve 2021 sezonu 16 Nisan'da kullanıcılar ile buluşuyor.

Blizzard'ın online düzenlediği toplantı dün gerçekleşti. Etkinlik kapsamında ismi geçen oyunlardan ilki Owertach'dı. Oyun ilk oyunseverler ile buluştuğu andan itibaren espor alanında gücüne güç katmaya devam etti.

Blizzard Entertainment'ın yıllardır topluluğu ve oyun dünyasını onurlandırmak için düzenlediği etkinliğin tamamen sanal ortamda gerçekleşen versiyonu BlizzConline geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Dünyanın dört bir köşesindeki hayranlar ve oyun severler çeşitli haberleri ve oyun duyurularını içeren etkinliği resmi web sitesinden ücretsiz takip ettiler.

OVERWATCH LEAGUE 2021 SEZONU BAŞLIYOR

Blizzard yaptığı oyun içi tunuvalar ve değişiklikler ile oyunculardan geri dönüş alarak yapması ve oyunucuların bu değişikliğe olumlu cevap vermesi de oyunun buraya kadar gelmesinde büyük yeri olduğunun kanıtı niteliğinde olduğu söylenilebilir. BlizzConline Owerwatch League yeni sezonunun 16 Nisan'da start alacağı oyunseverler ile paylaşıldı.

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