'OVAYA BAKAN ADAM' KAYASI

MUŞ'un Kızılağaç beldesinde, doğal yollarla oluşan ve insan kafasına benzeyen kayaya yöre halkı 'Ovaya Bakan Adam' adı verdi. Ziyaretçilerin ilgisini çeken kayanın, koruma altına alınması ve turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kızılağaç Beldesi Ahcar Yaylası kırsalında doğal yollarla oluşan kaya insan kafasına benzerliği ile dikkat çekiyor. Bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak yeri olan ve yöre halkının 'Ovaya Bakan Adam' ismini verdiği kayayla ilgili çalışma başlatıldı. Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi ve turizmci Necat Kül, Kızılağaç Belde Belediyesi Proje Koordinatörü Şervan Ulaş ile teknik heyet, kayanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Kayaya ulaşımın sağlanabilmesi noktasında yol açılması, tabela ve işaretlerin konulması gibi konuların ele alındığı inceleme sırasında turistik faaliyetlerin yapılması amacıyla gerekli teknik bilgiler görüşüldü.

SİNCAP, KAPLUMBAĞA VE ASLAN GÖRÜNÜMLÜ KAYALAR

İnsan kafasına benzeyen kayanın yanı sıra bölgede sincap, kaplumbağa ve aslan görüntüsünü oluşturan kayalarda bulunurken, yörede yaşayanlar bu kayaların Nuh tufanında gemiye ulaşamayan canlılara ait kalıntılar olduğuna inanıyor. İnsan kafasına benzeyen kayanın yanı sıra sincap, kaplumbağa ve aslan görüntüsünü oluşturan kayaların turizme kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Ovaya bakan adam ismini verdiğimiz bu anıt kayanın yakınında yer alan kaplumbağa kaya, aslan kaya ve sincap kaya, yörede bazı hikayelerle ilginç özelliklere sahip olduğu ifade edilen yapılardır. Bölgede yaşayan insanların bunların Nuh tufanında gemiye binemeyip, taşlaşan canlıların kalıntıları olduğunu düşünmektedir. Buradaki yol güzergahlarını belirlemeye, yol güzergahları boyunca insanların görebileceği anıt kayaları tespit etmeye çalışıyoruz. Hem efsaneleriyle, hem oluşum özellikleriyle birlikte bölge ve ülke turizmi için önemli bir değer olabileceğini düşünüyoruz diye konuştu.

'EN KISA ZAMANDA BURAYA TURLAR DÜZENLEYECEĞİZ'

İnsan kafası, sincap, kaplumbağa ve aslan görüntüsünü oluşturan kayaların turizme kazandırılması için nelerin yapılabileceği noktasında yerinde keşif gerçekleştirdiklerini belirten TÜRSAB üyesi ve turizmci Necat Kül, Buraya ulaşımın nasıl sağlanabileceği konusunda gerekli incelemeleri yaptık. İnşallah en kısa zamanda ilimizin turizmine kazandırılması için gereken bütün çalışmaları yapacağız. Buranın kesinlikle gezmeye, görülmeye değer bir yer olduğunu düşünüyoruz. Bunun için gereken bütün çalışmalarımızı yaptık, inşallah en kısa zamanda buraya turlar düzenleyeceğiz dedi.

'BURAYI TURİZME KAZANDIRACAĞIZ'

Keşif çalışması için bölgeyi gezdiklerini belirten Kızılağaç Belde Belediyesi Proje Koordinatörü Şervan Ulaş, şunları söyledi

Yol güzergahı, nerede, ne şekilde, nasıl tanıtım yapılabileceğiyle alakalı çalışmalara başladık. Bununla ilgili gerekli incelemeler neticesinde Kızılağaç Belde Belediyesi olarak projede neye ihtiyaç var, ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Burayı turizme kazandıracağız. Gerçekten gezip, görülecek bir yer. Milyonlarca insanın buraya akın edebileceğine inanıyoruz. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da bizlere vereceği destek ile burayı turizm alanına çevireceğiz. İnsanların uğrak, işlek olarak görebileceği bir yer haline getireceğiz.