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Ercüment Ovalı, Koronavirüs, 23 Nisan, Güncel

Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama

Koronavirüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.

17.04.2020 00:41 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:41
Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama

Koronavirüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi. 

Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir" dedi.Sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile heyecanlandıran Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen 'Dornaz alfa' hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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