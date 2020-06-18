?Ovaköy sınır kapısı açılsın?
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?Ovaköy sınır kapısı açılsın?

' Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonuna ilişkin konuşan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Yılmaz, bölgedeki terör bataklığını tamamen kurutmak gerektiğini vurguladı.

?Ovaköy sınır kapısı açılsın?
18.06.2020 11:34 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:39
' Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonuna ilişkin konuşan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Yılmaz, bölgedeki terör bataklığını tamamen kurutmak gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Yılmaz, 'Irak'ın kuzeyiyle Suriye arasındaki terör bağını koparmak ve Irak yönetimiyle ticari ilişkileri geliştirmek ve Ovaköy sınır kapısını açıp, Türkmenleri o bölgeye tekrar yerleştirmeliyiz' dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde başlattığı 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nu değerlendiren İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, harekatın çok önemli olduğunu vurgulayarak, TSK'ya güvenin tam olduğunu ve harekatın başarıyla tamamlanacağından şüphe duyulmadığını söyledi.'PKK BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İLE SURİYE'DE?Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki varlığının zayıfladığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, "PKK büyük çoğunluğu ile Suriye'de ve ABD'nin desteği ile orada devlet kurmaya çalışıyordu. Irak'taki en kritik bölge Sincar'dır. Terör örgütü PKK, Irak ile Suriye arasındaki trafiğe hakim olmak için Sincar'ı kontrol ediyor ve değişik isimler altında faaliyet gösteriyor. Sincar'ı da kontrol altına almamız lazım ama öncelikli hedefimiz Suriye'dir. Çünkü PKK Suriye'deki niyetlerinden vazgeçmiş değildir? diye konuştu.'IRAK'TAKİ BATAKLIĞI KURUTUN?Terörist, terör örgütü ve terörizmle mücadelenin farklı şeyler olduğunu söyleyen Prof.Dr.Yılmaz, 'terör örgütü PKK'nın eleman kazanmasının önlenmesi yanında teröre imkan sağlayan ortamın da yok edilmesi gerekir' dedi. Prof. Dr. Yılmaz, 'Irak'ın kuzeyinde bir bataklık var terörü bitirmek için bizim o bataklığı kurutmamız gerekiyor. Terör örgütü PKK tamamen yok olana kadar TSK'nın bölgeden çıkmaması gerekiyor' diye konuştu. Prof.Yılmaz, 'Terörle mücadelede etkili olmak için tüm teröristleri hedef almak yerine öncelikle terör örgütünün lider kadrosunu hedef almak gerekir' dedi.'TÜRKMENLERİ BÖLGEYE TEKRAR YERLEŞTİRİN?Suriye ile Irak arasında kalan bölgede 2003 yılına kadar çok güçlü bir Türkmen varlığı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, 'Terör örgütü PKK ve Amerikalılar Türkmenleri göç ettirdi. Irak'ın kuzeyindeki dengelerin değişmesi ve PKK'nın rahat hareket etmesi için bu bölgeyi boşalttılar. Türkiye, Irak'ın kuzeybatısında bulunan Telafer, Musul, Kerkük gibi şehirlerin bulunduğu bölgeye yerleşip hem Irak ve Suriye arasındaki terör örgütlerinin bağlantılarını kesmeli hem de  Türkmenleri bu bölgelere yerleştirerek demografiyi eski haline getirmelidir. Musul, Kerkük, Erbil gibi şehirler tarihi Osmanlı kentleridir. Türkmenlerin zorla gönderilmesi ile buralar terör örgütlerinin eline geçti' ifadelerini kullandı.'OVAKÖY SINIR KAPISI IRAK İLE TİCARETİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ?Ovaköy sınır kapısının açılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sait Yılmaz, 'Ovaköy sınır kapısı Suriye, Irak ve Türkiye'nin birleştiği yerdedir. Türkiye, sınır kapısını on yıllardır açmak için uğraşıyor fakat ABD açılmasını istemiyor. Çünkü Ovaköy sınır kapısı açılırsa Türkiye doğrudan Irak'taki Bağdat yönetimiyle ticaret yolunu açmış olur. Ticaret yolu açılırsa Irak'taki Kürt Yönetimi ve terör örgütleri aç kalır. ABD bu nedenle 30 yıldır Ovaköy sınır kapısının açılmasına engel oluyor. Türkiye bir an önce sınır kapısını açıp, Irak ile doğrudan ticaret yapmalıdır. Ovaköy'den Kerkük'e kadar olan bölgede Türkmen demografisini yeniden kurmalıdır. Terör ağının bu şekilde irtibatları kesilecektir. Ovaköy sınır kapısının açılması Türkiye, Irak ilişkilerini de olumlu etkileyecektir' dedi. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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