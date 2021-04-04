Ovaeymir çocuk parkı açıldı

Efeler Belediyesi tarafından yapılan Ovaeymir Çocuk Parkı hizmete açıldı.

Efeler Belediyesi tarafından yapılan Ovaeymir Çocuk Parkı hizmete açıldı.

Ovaeymir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapımı tamamlanan çocuk parkı, korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle açıldı. Başkan Atay, açılış törenine katılan çok fazla çocuk ve kadın vatandaşlarla birlikte Ovaeymir Çocuk Parkı'nın açılış kurdelesini kesti. Park açılışının ardından Ovaeymirli çocuklar, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile birlikte parkta keyifli dakikalar geçirdi.

Çocuk parkı açılış töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Sizler benim yanımda olduğunuz sürece hiç kimse size yapacağım hizmetleri engelleyemez." diyerek şu açıklamalarda bulundu: "Belediye başkanlığının en güzel tarafı yaptığınız hizmetin karşılığında; kadınların, çocukların, vatandaşlarımızın yüzlerinin güldüğünü görmek. Efeler halkımızın yüzünün güldüğünü gördükçe, inanın yaptığımız işten çok büyük zevk alıyoruz. Bugün de böyle bir gün; görevimi layıkıyla yapmanın mutluluğunu yaşadığım bir gün. Ovaeymir halkının bu parklardan çok daha fazlasını hak ettiğine inanıyorum. Eşit olmalıyız, barış içinde ve kardeşçe yaşamalıyız. Bunu gerçekleştirecek anlayış bizlerde var. Bundan sonra da hep birlikte barış içinde, kardeşçe yaşayacağız." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı