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Ovacıkta evler kar altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın - Haberler | Güncel

Ovacıkta evler kar altında kaldı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir haftadır etkili olan kar yağışı sonrasında evler görünmez hale geldi.

Ovacıkta evler kar altında kaldı

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir haftadır etkili olan kar yağışı sonrasında evler görünmez hale geldi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarasını yaptığı kar yağışı, özellikle Ovacık ilçesinde etkisini bir haftadır gösteriyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi bulurken kırsalda yer yer 2 metreye geçti. İlçeye bağlı çoğu köyde evler ve ahırlar kara gömüldü. Vatandaşlar çatıların üzerindeki karları temizlerken ulaşım için adeta tüneller açıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü kar yağışının Cumartesi günü yeniden etkisini göstererek hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.

Ovacıkta evler kar altında kaldı

Ovacıkta evler kar altında kaldı

Ovacıkta evler kar altında kaldı

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İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın - Son Dakika Haberleri

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