Ovacık ve Pülümür vadilerinde piknik yapmak yasaklandı
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Ovacık ve Pülümür vadilerinde piknik yapmak yasaklandı

14.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:25
Ovacık ve Pülümür vadilerinde piknik yapmak yasaklandı

TUNCELİ'nin Ovacık ve Pülümür vadilerinde tesislerin olmadığı alanlarda piknik yapmak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yasaklandı.

TUNCELİ'nin Ovacık ve Pülümür vadilerinde tesislerin olmadığı alanlarda piknik yapmak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, koronavirüsle mücadele kapsamında Ovacık ve Pülümür vadilerinde piknik yasağı getirildi. Karara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bulunan Ovacık ve Pülümür vadilerinde, tesisleşmenin olmadığı alanlarda piknik yapmak ve mangal yakmak yasaktır. Bu alanlarda ekiplerimizce denetimlerimiz düzenli olarak yapılmaktadır" denildi.

 


Ovacık ve Pülümür vadilerinde piknik yapmak yasaklandı
Ovacık ve Pülümür vadilerinde piknik yapmak yasaklandı
Ovacık ve Pülümür vadilerinde piknik yapmak yasaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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