Ovacık'ta sağanak yağış etkili oldu
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Ovacık'ta sağanak yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Ovacık'ta sağanak yağış etkili oldu Karabük'ün Ovacık ilçesinde 10 dakika boyunca etkili olan ve metrekareye 25 kilogram yağış düşerken, yollar göle döndü.

Ovacık'ta sağanak yağış etkili oldu

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde 10 dakika boyunca etkili olan ve metrekareye 25 kilogram yağış düşerken, yollar göle döndü.

Karabük'te kent genelinde siyah bulutların gökyüzünü kaplarken, Ovacık ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin girişindeki bulvarın bir bölümü kısa sürede göle döndü. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç göle dönen yolda arıza yapınca, araç içindeki bir kişi tıkanan rögar kapaklarını elleriyle açmaya çalıştı.

Ovacık'ta sağanak yağış etkili oldu
Ovacık'ta sağanak yağış etkili oldu
Ovacık'ta sağanak yağış etkili oldu
Ovacık'ta sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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