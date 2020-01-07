Ovacık'ta okullar 1 gün tatil edildi

07.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:11

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kar yağışı dolasıyla okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.



Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ovacık ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı ilk, orta ve liselerde (Spor Lisesi hariç) Salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA