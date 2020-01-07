Ovacık'ta okullar 1 gün tatil edildi
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Ovacık'ta okullar 1 gün tatil edildi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kar yağışı dolasıyla okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

07.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:11
Ovacık'ta okullar 1 gün tatil edildi

'ün ilçesinde kar yağışı dolasıyla okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.


Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ovacık ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı ilk, orta ve liselerde ( Lisesi hariç) Salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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