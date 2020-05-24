Ovacık'ta nesli tükenme tehlikesi altındaki siyah beyaz renkli porsuklar görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ovacık'ta nesli tükenme tehlikesi altındaki siyah beyaz renkli porsuklar görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan siyah beyaz renkli porsuklar, yaban hayatı fotoğrafçısı Hasan Çetin tarafından görüntülendi.

Ovacık'ta nesli tükenme tehlikesi altındaki siyah beyaz renkli porsuklar görüntülendi
24.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:19

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan siyah beyaz renkli porsuklar, yaban hayatı fotoğrafçısı Hasan Çetin tarafından görüntülendi.

Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor.

İlçedeki Mercan Vadisi'nde gezintiye çıkan yaban hayatı fotoğrafçısı Hasan Çetin, çevreyi izlerken Dünya Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde bulunan koruma altındaki siyah beyaz renkli porsuklara rastladı.

Hayvanlara birkaç metre yaklaşan Çetin, yan yana gezinen 2 porsuğun hem videosunu hem de fotoğraflarını çekmeyi başardı.

Hasan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın yaban hayvanları varlığı açısından son derece zengin ilçe olduğunu söyledi.

Yıllardır yaban hayatı fotoğrafçılığıyla ilgilendiğini belirten Çetin, "Mercan Vadisi'ne gezmeye gitmiştim. Aracım ile hareket halindeyken otların arasında siyah beyaz renkli değişik bir hayvanın hareket ettiğini gördüm. Hemen durdum ve arabamdan fotoğraf makinemi çıkardım. Hayvanlar bir süre sonra otların arasından açık bir alana çıktı. Onlara iyice yaklaştığımda porsuk olduklarını fark ettim. İki taneydiler ve birbirlerinden hiç ayrılmıyorlardı. Ben de onları ürkütmeden hem fotoğraflarını hem de videolarını çektim." dedi.

Çetin, Ovacık'ta bu tür porsukları ilk defa gördüğünü belirterek,

"Bölgemiz hem doğal güzellikleri hem de yaban hayatı açısından oldukça zengin bir yer. Burada çeşitli endemik bitki türleri var ve boz ayı, yaban keçisi, keklik, kurt, vaşak, tilki, gelincik ve su samuruna doğal ortamında rastlanılıyor. Bu yüzden doğanın ve canlıların korunması için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Porsukların görüntülenmesinin zor olduğunu dikkati çeken Çetin, bu hayvanların geceleri yuvalarından çıkıp yiyecek aradığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun Haber
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi Haber
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
50 yaşındaki vatandaş, 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi
50 yaşındaki vatandaş, 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ersin Korkut Gülçin Ergül Serdar Ortaç Onur Büyüktopçu
Spor Can Bartu Şenol Güneş Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Ramazan
Şu an buradasınız: Ovacık'ta nesli tükenme tehlikesi altındaki siyah beyaz renkli porsuklar görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 11:22:40. #1.15#
title