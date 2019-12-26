Ovacık'ta kar yağışı etkili oluyor
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Ovacık'ta kar yağışı etkili oluyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

26.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:02
Ovacık'ta kar yağışı etkili oluyor

'nin ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçede gece etkili olan sağanak, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla evlerin çatıları ve ağaçlar karla kaplandı.

Kar yağışının ardından vatandaşlar dükkanlarının önünde biriken karları temizledi.

Sürücüler ile yayalar ise cadde ve sokaklardaki kar birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve köy yollarında aksama yaşanmaması için temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: AA

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: Ovacık'ta kar yağışı etkili oluyor
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