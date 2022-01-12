Ovacık'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı

Ovakcık'ta 3 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezinde 70 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreyi aştı, 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçede etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.