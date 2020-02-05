Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

05.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:54

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Kış mevsiminin sert geçtiği 1500 rakımlı yerleşim yeri Ovacık'ta, iki gündür aralıklarla etkisini artıran kar yağışı birçok köy, mahalle ve sokak yolunu ulaşıma kapattı.



Kar kalınlığının bazı kesimlerde 1,5 metreye ulaştığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde birikintileri temizledi.

Çetin kış koşullarının yaşandığı ilçede, besiciler de kar yağışına rağmen hayvanlarının bakımını aksatmamak için yoğun çaba harcıyor.

Karla mücadele ekipleri, ilçedeki yolları açık tutabilmek ve kapalı olanları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA