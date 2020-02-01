Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı
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Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

01.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:05
Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

Kış mevsiminin çetin geçtiği 'nin ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Tek katlı evlerin büyük oranda kara gömüldüğü ve araçların beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları 86. Şube Şefliği, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı
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