Ovacık'ta hayvancılık yapan vatandaşlar, zorlu kış şartlarını atlatmaya çalışıyor

21.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:27

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde hayvancılık yapan vatandaşlar, 6 ay boyunca kapalı alanda besledikleri hayvanlarıyla, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu zorlu kış şartlarını atlatmaya çalışıyor.

Ovacık ilçesinde, küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Umut Candaş Yarar, ilçede 6 ay boyunca etkili olan zorlu kış şartlarını, hayvanları ile kurdukları sevgi bağı ile atlattıklarını söyledi. Kar kalınlığının 2 metreyi bulması nedeniyle kış aylarında ilçe genelinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, fasulye samanı ve doğadan topladıkları otlarla zorlu kış aylarını atlatmaya çalışıyor.

İlçe merkezinde küçükbaş hayvancılık yapan Umut Candaş Yarar, hayvanlarını sevgi ile beslediğini söyledi. Yarar, "Zamanımın büyük bölümünü hayvanlarımla birlikte geçiriyorum. Onlar benim mutluluk kaynağım. Özelikle bu aralar küçükbaş hayvanların doğum zamanı. Her ahıra geldiğimde sevinç ve heyecan ile ahıra geliyorum. Oğlaklar ve kuzular doğmuş, onları görünce alıp seviyorum, kucaklıyorum, mutlu oluyorum. Özellikle keçilerimle çok iyi bir ilişkim var. Bütün günümü onlar ile geçirdiğim için her keçinin bir ismi var. Ben çağırınca hemen yanıma geliyorlar. İsimleriyle çağırdığım zaman etrafımda kümeleniyorlar" dedi.'ARPA VE SAMAN FİYATLARI ÇOK PAHALI'Özellikle küçükbaş hayvanların beslenmesinde çok önemli olan arpa ve saman fiyatlarının çok arttığını belirten Yarar, şunları kaydetti: "Ben her gün sabah erken 5'te hayvanlarımın yanına gelerek onlarla ilgileniyorum. Günde 2 kez suluyor ve 3 kez de yem veriyorum. Hayvanlarımıza 6 ay boyunca ağırlıklı olarak saman ve arpa vermek durumundayız yoksa yaşayamazlar. Alım gücümüz düşük kış şartları ağır."

İlçeye bağlı Paşadüzü köyünde küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan İlhan Demir de, "Özellikle kış ayları boyunca hayvan satışı yapamıyoruz. Satış olmayınca yem ve saman alamıyoruz. Kış şartları burada 6 ayı buluyor. Kar bazen 2 metreyi buluyor. Arpa ihtiyacımız var ama alamıyoruz. Yani kışın hem hayvanlarımız, hem biz zorlanıyoruz. Bazı hayvanlarımız soğuk havaya dayanamıyor ve telef oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA