Ovacık'ta eğitime kar tatili
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Ovacık'ta eğitime kar tatili

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

30.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:46
Ovacık'ta eğitime kar tatili

TUNCELİ'nin ilçesinde, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. 

Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde, okullara bir gün ara verildiği bildirildi. 

 

 


Kaynak: DHA
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