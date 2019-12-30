Ovacık'ta eğitime kar tatili

30.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:46

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde, okullara bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaynak: DHA