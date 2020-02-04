Ovacık'ta eğitime kar engeli

04.02.2020 21:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:01

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 5 Şubat günü ara verildi.

Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ovacık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelindeki tüm okulların 5 Şubat günü tatil ilan edildiği belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile vatandaşların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA