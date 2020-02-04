Ovacık'ta eğitime kar engeli
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Ovacık'ta eğitime kar engeli

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 5 Şubat günü ara verildi.

04.02.2020 21:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:01
Ovacık'ta eğitime kar engeli

TUNCELİ'nin  Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 5 Şubat günü ara verildi.

Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ovacık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelindeki tüm okulların 5 Şubat günü tatil ilan edildiği belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile vatandaşların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.


Kaynak: DHA
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