Ovacık'ta bozayılar ve yaban domuzları görüntülendi
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Ovacık'ta bozayılar ve yaban domuzları görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bozayı ve yavruları ile yaban domuzlarının yiyecek arayışı görüntülendi.

26.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:41

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bozayı ve yavruları ile yaban domuzlarının yiyecek arayışı görüntülendi.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Mercan Vadisi ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, el değmemiş doğası ve yaban hayatı varlığıyla dikkati çekiyor.

İlçedeki Munzur Dağları'nda yer alan Kırkmerdiven Vadisi'nde anne bozayı ve 2 yavrusunun yiyecek arayışı kameralara yansıdı.

Vadide karların erimesiyle kayalıklar arasında büyüyen otlarla karnını doyurmaya çalışan ayılar, izlendiklerini fark edince zirveye doğru tırmandı.

Konaklar köyü yakınlarında da yetişkin domuzlar ile yavruları derede beslenirken kameralarca kayıt altına alındı.

Çevresi yeşile bürünen derenin kenarında otlayıp su içen domuzlar, meşe ağaçlarıyla kaplı ormana girerek gözden kayboldu.

Ovacık'ta bozayılar ve yaban domuzları görüntülendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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