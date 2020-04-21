Ovacık'ta açan ters laleler göz kamaştırıyor
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Tunceli, Munzur, Ovacık, Güncel

Ovacık'ta açan ters laleler göz kamaştırıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle bir evin bahçesinde açan ters laleler, görenleri hayran bırakıyor.

21.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:21
Ovacık'ta açan ters laleler göz kamaştırıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle bir evin bahçesinde açan ters laleler, görenleri hayran bırakıyor.

Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, bazı yüksek kesimlerde doğal yetişen ve "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters laleler göz kamaştırıyor.

Merkez Kandolar Mahallesi'nde bir evin bahçesinde çıkan laleler, kırmızı renkleriyle göz alıcı bir güzellik sunuyor.

Dünyanın en nadide çiçeklerinden biri sayılan ters laleler, başta yöre halkı olmak üzere fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.

Doğanın canlanmasıyla ortaya çıkan arı ve kelebeklerin de 15-20 günlük ömrü olan ters lalelere konması güzel görüntü oluşturuyor.

Ovacık'ta açan ters laleler göz kamaştırıyor

Kaynak: AA

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