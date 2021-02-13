Ovacık semalarını kaplayan sis güzel görüntüler oluşturdu
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Ovacık semalarını kaplayan sis güzel görüntüler oluşturdu

13.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:18
Ovacık semalarını kaplayan sis güzel görüntüler oluşturdu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin üzerini kaplayan sis, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin üzerini kaplayan sis, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı ilçenin üzerinde oluşan sis, Ovacık Kayak Merkezi'nin Kel Tepe zirvesinden görüntülendi.

Karlı dağlarla bütünleşerek güzel manzaralar oluşturan sis bulutları, uçsuz bucaksız denizi andırdı.

Doğaseverlerden Eren Zirekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu tatilini değerlendirmek için Ovacık'a geldiğini söyledi.

İlçenin her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü belirten Zirekli, "Burası ilkbahar aylarında yemyeşil, kışın ise bembeyaz oluyor. Biz de bugün sis bulutuna denk geldik. Cep telefonu kameramızla çok güzel manzaralar çektik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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