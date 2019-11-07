"Ovacık kurusu" kadın eliyle ekonomiye kazandırılıyor

07.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:12

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, her yıl yüzlerce dönüm arazi üzerine ekilen yerli kuru fasulye, tarladan hasat edildikten sonra kadınlarca taş, toprak ve ot gibi çöplerden ayıklanarak satışa hazır hale getiriliyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu Ovacık'ta, her yıl yüzlerce dönüm araziye ekilen kuru fasulye, hem üreticiye hem de hasadını ya da ayıklamasını yapan kadınlara ekonomik kazanç sağlıyor.

Ovacık'ta iki yıl önce kurulan 94 Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında bir araya gelerek çalışan 25 kadın, üreticilerin satmak üzere torbalarla kooperatife getirdiği fasulyeleri elekten geçirerek krom tepsiler üzerinde ot, taş ve topraktan elle ayıklıyor.

İşçilerden Nahide İlker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul yaşantısından vazgeçerek Ovacık'a yerleştiğini söyledi.

Annesiyle ilçede yaşamına devam ettiğini belirten İlker, "Kooperatif sayesinde ekonomik kazanç sağlıyorum. Bir süre kooperatifin bez torba dikiş atölyesinde çalıştım ve şimdide fasulye ve barbunya paketleme alanında çalışıyorum. Sabah saat 08.00 gibi çalışma alanına geliyoruz ve akşam saat 17.00'ye kadar çalışmamız sürüyor. Kooperatife biz kadınlara iş olanağı sağladığı için bu anlamda çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ovacık'ın kuru fasulyesi yurt dışına ihraç ediliyor

İlker, paketlediği ürünlerin Türkiye'nin birçok yerinde ve yurt dışında satıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul, Ankara ve İzmir gibi birçok şehirde kooperatife bağlı 14 şube açıldı. Burada taş, ot ve topraktan ayıklayarak paketlediğimiz ürünleri bu şubelere gönderiyoruz. Sürekli internet üzerinden siparişler oluyor ve biz de müşterilere fasulye ve barbunya gönderiyoruz. Ovacık'ın fasulyesi ve barbunyası herkesin sofrasında bulunması gereken harika bir lezzet. Ben çok seviyorum. Eminim ki birçok insanda bu ürünün tadına baktıktan sonra benimle aynı şeyi düşünecektir."

Ayten Yılmaz da kuru fasulye ve barbunya ayıklama işlerinin sonbahar aylarında başladığını dile getirdi.

Tarlalarda belirli bir ücret karşılığında fasulye ve barbunya biçtiğini ifade eden Yılmaz, "Kooperatif olmadan önce herkes kendi tanıdığını çağırırdı ve 3-4 tane kadın çalışırdı. Ama son iki yıldır kooperatif sayesinde kadınlar adil bir şekilde çalışarak evine bir parça ekmek götürebiliyor. Biz kadınlar da fasulye ve barbunyanın kilosunu 1 lira ücretle toprak, taş ve otlardan elle temizliyoruz. Kazandığımız parayla aile bütçemize katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA