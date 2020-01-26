: Ovacık Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

26.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:21

Tunceli'de kış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelen Ovacık Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 yıl önce 5 milyon liralık yatırımla açılan 1500 rakımlı kayak merkezi, ucuz konaklama imkanı, çocuk ve kayağa yeni başlayanlar için uygun pistleriyle kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

Öveçler köyü mevkisinde yer alan, kristal kar kalitesiyle yılın dört ayı kayak yapma imkanı sunan merkez, yarıyıl tatili dolayısıyla İstanbul, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Erzincan gibi pek çok kentten ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kar kalınlığının 1 metre ölçüldüğü kayak merkezinde, yarıyıl tatilini fırsat bilen öğrenci ve aileler, Munzur Dağları'nın eşsiz manzarası karşısında kayak ve snowboard yapıp kızaklarla kayarak keyifli zaman geçiriyor.

Ziyaretçilerden Derya Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın doğasına hayran kaldığını söyledi.

Her kış Ovacık'a geldiğini anlatan Gündoğdu, "Bu yıl da yarıyıl tatilini değerlendirmek için çocuklarımla Ovacık'a geldim. Buradaki kayak merkezi çok güzel, uygun ve hesaplı. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim." dedi.

Lise öğrencisi Utku Ekin Sarıgül de yarıyıl tatilinde kayak yapmak için İzmir'den Ovacık'a geldiğini belirtti.

Kaynak: AA

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