: Ovacık Kayak Merkezi'nde kar raftingi keyfi

03.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:20

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir grup sporcu, Ovacık Kayak Merkezi'nde kar raftingi yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 yıl önce 5 milyon liralık yatırım projesiyle hayata geçirilen ve ziyaretçilerine kesintisiz kayak ve snowboard yapıp kızakla kayma imkanı sunan kayak merkezi, kar raftingine ev sahipliğinde bulundu.

Kar raftingini kalıcı hale getirmek isteyen Ovacık Doğa Sporları Derneği (OVDOSD) sporcuları, rafting botunu taşıyarak 1200 metre uzunluğundaki kayak pistinin zirvesine çıkardı.

Taktıkları kasklar ve giydikleri yeleklerle güvenlik önlemi alan sporcular, gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra rafting botu ile kendilerini zirveden aşağıya bıraktı.

Botun hızını ve yönünü ellerindeki kürekler yardımıyla ayarlayan sporcular, pist üzerinde rafting yaptıkları sırada zaman zaman kara saplanarak heyecanlı anlar yaşadı.

OVDOSD Başkanı Ali Haydar İmre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın doğasıyla göz kamaştırdığını söyledi.

Her mevsim ilçede turizm hareketliliği yaşandığını belirten İmre, "Kayak merkezimizdeki kar kalitemiz çok iyi. Bizler de kar raftingini burada kalıcı hale getirmek için sporcularımızla beraber rafting yaptık. Oldukça heyecanlı ve neşeli geçti. Bütün doğa sporları sevenleri ilçemize bekliyoruz." dedi.

Sporculardan Barış İmre de ilk defa kar raftingi yaptığını ve keyif dolu anlar yaşadığını anlattı.

Deniz Erçe Aktaş da kayak merkezinde kar raftingi yapmanın heyecan verici olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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