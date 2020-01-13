Ovacık Kayak Merkezi kayakseverlerin ilgi odağı oldu

13.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:34

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelen Ovacık Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler kesintisiz kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 yıl önce 5 milyon liralık yatırım projesiyle hayata geçirilip Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce işletilen kayak merkezinde sezonun açılmasının ardından yoğunluk yaşanıyor.

İlçeye bağlı Öveçler köyü mevkisinde yer alan, kristal kar kalitesiyle de yılın dört ayı kayak yapma imkanı sunan kayak merkezinde, 1200 metre uzunluğundaki kayak pisti ile acemiler ve yeni başlayan kayakçılar için 300 metre uzunluğunda babylift pisti, 100 kişi taşıma kapasiteli teleski, 1 kar ezme makinesi, 1 kar motoru ve lüks otel konforunu aratmayan 35 oda 70 yataklı konaklama tesisi hizmet veriyor.

Hizmete açıldığı günden bu yana hem turistik hem de sportif açıdan kent ekonomisine önemli katkı sağlayan kayak merkezi, 1500 rakımda doğal güzellikler arasında keyifli vakit geçirme imkanı sunduğu için Elazığ, Malatya, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilden kayakseverin uğrak yeri oluyor.

Hafta içi ve hafta sonları günübirlik kayak merkezine gelen ziyaretçiler, Munzur Dağları'nın eşsiz güzelliği karşısında ve çevresi meşe ormanlarıyla kaplı piste doyasıya kayak ve snowboard yapıp kızak kayıyor.

Kayak merkezi sayesinde ilçedeki çocuklar da kayak yapmayı öğrenerek yarışmalara hazırlanıyor.

"Muhteşem bir yer"

Ziyaretçilerden Zeki Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın doğasına hayran kaldığını söyledi.

Her yıl Ovacık'a gezmeye geldiğini belirten Keser, "Kayak merkezi hem fiyat hem de kayak yapmak için çok uygun. Ben İngiltere'den geldim. Herkesi burada kayak yapmaya beklerim, çok eğlenceli oluyor. Muhteşem bir yer." dedi.

Sema Kaya da Elazığ'dan kayak merkezine gelerek, kayak yapmayı öğrenmeye çalıştığını ifade etti.

Kaya, her yaştaki insanın kayak merkezinde kolayca kayabileceğini belirterek, "Burayı çok güzel buldum. Arkadaşlarımla beraber burada kayak yapmak çok hoşumuza gitti. Bazı zamanlarda düşüyoruz ama eğlenceli oluyor. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Olcay Karlıdağ ise kayaklı koşu yarışmalarına hazırlanmak için kayak merkezinde antrenman yapmayı tercih ettiğini anlattı.

Kaynak: AA