Ovacık-Hozat karayolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Ovacık-Hozat karayolu ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı, Ercan Topaç - Güncel
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Ovacık-Hozat karayolu ulaşıma açıldıHozat karayolu gerçekleştirilen çalışmalar ile tekrar açıldı.

Ovacık- Hozat karayolu ulaşıma açıldı

TUNCELİ Tunceli'de etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan Ovacık-Hozat karayolu gerçekleştirilen çalışmalar ile tekrar açıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi sebebiyle trafiğe kapatılan Ovacık-Hozat (Karaoğlan istikameti, ikincil yol) yolu, araç trafiğe açılmıştır. Karayolları ekiplerimizin, yol genişletme çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Ovacık-Hozat karayolu ulaşıma açıldı

Ovacık-Hozat karayolu ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Tunceli, Ovacık, Hozat, kar, Güncel, Haberler

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