Ova ve Gediz'deki olaylara daha hızlı müdahale Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki olaylara daha hızlı müdahale edebilmek ve denetimleri sıklaştırmak için amirliklerinin sayısını 4'e çıkardı.

Yeni ekip ve araçlarla güçlendirilerek Ova Pazaryeri'nde hizmete açılan Göksu Zabıta Amirliği, Ova ve Gediz bölgesinde hizmet verecek.

Kente yaşayan vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çalışan Buca Belediyesi, denetim ağını güçlendirdi.Buca'nın her noktasında gece gündüz demeden çalışan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü,vaka ve kural ihlallerine müdahale edebilmek için 4'üncü zabıta amirliğini hizmete açtı.

DÖRDÜNCÜ AMİRLİK OVA BÖLGESİNDE

Buca Zabıta Amirliği, Şirinyer Zabıta Amirliği ve Evka-1 Zabıta Amirliği'ne ek olarak şimdi de Göksu Zabıta Amirliği kullanıma açıldı. Ova Pazaryeri içinde açılan amirlik ekipleri Gediz ve Ova bölgesinde hizmet verecek.

DAHA HIZLI MÜDAHALE

Personel ve araçlarla güçlendirilen amirlikle ekipler, özellikle yaz dönemiyle birlikte artan işportalardan hijyen denetimine, kaldırım işgalinden pazaryerine kadar birçok alanda denetimlerini arttıracak, vatandaşlardan gelen ihbarlara artık daha hızlı müdahale edebilecek.

Kaynak: Bültenler