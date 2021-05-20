Outward DLC'si The Three Brothers PS4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirdi

Yayıncılığını Deep Silver ve geliştiriciliğini Nine Dots Studio'nun yaptığı açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Outward'un The Three Brothers oynanabilir içeriğini PlayStation 4 ve Xbox One için paylaştı.

Oyunseverleri sevindiren haber yayıcı Deep Silver ve geliştirici Nine Dots Studio'dan geldi. Outward'un The Three Brother indirilebilir versiyonunu yayınlandı.

PlayStation Store'da 144,00 TL ve Xbox Store'da 89,00 TL. Oyunu oynamak için ana oyun gerekli.

İndirilebilir içerik ilk başta Aralık 2020'de PC için çıkışını gerçekleştirmişti.

OUTWARD OYUNU İÇERİĞİ

Aurai tarihinde önemli bir rol oynayacaksın: Eski Sirocco mülteci kampının yeniden inşa çalışmalarına katıl ve sefil haldeki bu insanlara yuva olabilecek yeni bir yer, yeni bir Sirocco kur.

Yeni silahlar, yetenekler ve daha pek çok araç, bilinmeyene doğru çıktığın bu yolculukta sana yardımcı olacak.

Kapılar açılıyor ve yol seni Outward dünyasının maceralar, tehlikeler ve keşfedilecek sırlarla dolu yeni bölgesi "Caldera"ya götürüyor!

Şehir İnşa Sistemi: Sirocco'nun Yeniden İnşası

Halkın bu acımasız dünyada hayatta kalmasına yardım ederek Aurai'de kendi eserini yarat! Yeni Şehir İnşa sistemiyle, Mülteci Kampını Yeni Sirocco'ya dönüştürme çalışmalarının bir parçası oluyorsun.

Yeni Bölge: Caldera

Aurai genişliyor ve Caldera ile yepyeni bir dünyanın kapıları açılıyor. Yeni zindanlar, görevler ve mekanlarla bu bölge, her maceracı için saklı bir hazine!

Yetenek Ağacı: İlkel Ritüelist

Güçlü totemlerinle savaş alanını hazırla ve daha çatışma başlamadan bir adım öne geç!

El Bombası ve Elemental Oklar

El Bombaları ve Elemental Oklarla savaş repertuarını genişlet. Uzun menzilli dövüş tarzını yaratıcılıkla şekillendirmeni sağlayan çok sayıda yeni olasılık var!

Geçmişten Getirilen Silahlar:

Bu efsanevi silahları elde etmek kolay değil. Ama çabana değecek! Eşsiz özellikleriyle tehlikeli durumlar karşısında ne kadar faydalı olduklarını göreceksin!

Yeni maceralar, yetenekler, silahlar, tarifler ve evcil hayvanlarla dolu "Üç Kardeş Dağları" DLC'si, Aurai'nin eşsiz dünyasında yepyeni bir yolculuk sunuyor!