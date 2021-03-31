Outriders ultra sistem gereksinimleri
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Outriders ultra sistem gereksinimleri

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Outriders ultra sistem gereksinimleri

Yayıncılığını Square Enix ve geliştiriciliğini People Can Fly'ın yaptığı Outriders Ultra'nın minimum ve önerilen sistem gereksinimlerinden sonra Outriders ultra sistem gereksinimleri de oyunseverlere duyuruldu.

Outriders ultra sistem gereksinimlerinin belli olmasının ardından oyunseverler heyecanla ultra sistem gereksinimlerini araştırmaya başladı. Minimum ve önerilen sistem gereksinimlerinden sonra Outriders'da ultra sistem gereksinimleri de netlik kazandı.

OUTRIDERS ULTRA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

ULTRA/ (2160, 60 fps)

  • İşlemci: Intel i7-10700K/ Ryzen 7 3700X
  • Bellek: 16GB
  • Ekran Kartı: GeForce RTX 3080 10GB/ Radeon RX 6800XT
  • DirectX: 12
  • Depolama: 70GB

ÖNERİLEN/ YÜKSEK AYARLAR (1080p, 60 fps)

  • İşlemci: Intel i7-7700/ AMD Ryzen 5 2600X
  • Bellek: 16GB
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 8GB/ Radeon RX Vega 56 8GB
  • DirectX: 12
  • Depolama: 70GB
Outriders ultra sistem gereksinimleri

MİNİMUM/ DÜŞÜK AYARLAR (720p, 60fps)

  • İşlemci: Intel i5-3470/ AMD FX-8350
  • Bellek: 8GB
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 750Ti/ Radeon R9 270x
  • DirectX: 11
  • Depolama: 70GB

Outriders PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam, Epic Games Store) ve Stadia için 1 Nisan'da çıkışını gerçekleştirecek. Xbox Series ve Xbox One'da ilk günden Xbox Game Pass'e dahil olması bekleniliyor.

Tüm marketlerde ön yüklemeye açılmış durumda.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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