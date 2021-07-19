OUTRAGE CNED ve TECONE Topluluk Turnuvası 4 Şampiyonu oldu!

Kıyasıya rekabet sona erdi, şampiyon OUTRAGE!

2 gündür VALORANT'ta süren kıyasıya rekabet sona erdi. OUTRAGE CNED ve TECONE Topluluk Turnuvası 4 Şampiyonu oldu.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız "" haberinden yaklaşık 1-2 gün sonra başlayan turnuvada sona gelindi. Final karşılaşmasına çıkan OUTRAGE ve Anatolia Esports kıran kırana bir mücadele verdi. Bu mücadeleden kazanarak çıkan taraf OUTRAGE oldu ve büyük ödülün sahibi oldu.

Turnuvanın dereceye giren iki takımına verilen ödüller ise şu şekilde:

🥇 1. Takıma - AOC GK500 Red Switch Türkçe RGB Mekanik Gaming Klavye (x5)

🥈 2. Takıma - AOC GM500 RGB Gaming Mouse (x5)

Turkish Pro organizatörlüğüyle yapılan turnuvanın devam serilerinin ise yakında geleceği bildirildi. Eğer sizin de bir VALORANT takımınız varsa bu turnuvaya katılmayı unutmayın!

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Kaynak: Playerbros