Outlaw Esports, Zula as kadro alımlarının başladığını duyurdu
21.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:23
Outlaw Esports Zula ekibinin as kadro başvuruları başladı.
Outlaw Esports instagram adreslerinden yaptığı duyuru ile Zula as kadrosunun alımlarının başladığını açıkladı.
Outlaw Esports bünyesinde Zula'da rekabet etmek istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Organizasyonun discord sunucusunda #Zula-Askadro-alım odasından başvuru formuna erişerek takım arkadaşlarınızla başvuru yapmanız.
Discord sunucusuna ulaşmak için .
Kaynak: Playerbros