Outlast'in yeni oyunundan iki adet ekran görüntüsü paylaşıldı

Geliştirici ve yayıncı Red Barrels, Twitter hesabından yaptığı The Outlast Trials paylaşımında, iki adet ekran görüntüsü paylaştı. Red Barrels, yeni oyunun önümüzdeki sene çıkacağını bildirdi.

Twitter gönderisi, her iki girişte de mevcut olan rahatsız edici ve tematik titreşimleri rotaya çıkaran güçlü görüntüler paylaştı. Murkoff Corporation geri döndü ve bu kez soğuk savaş döneminde geçen daha etik olmayan ve tehlikeli deneyler yapmaya hazırlanıyor.

Paylaşılan iki görüntüde de dini sembollerle doluyken, kanlı ve umutsuz bir sahnenin arasında geçiyor. Outlast 2'nin dini kült ortamında tanık olunan benzer manzaraları çağrıştırmaktadır.

Önceki Outlast Trials fragmanlarında, Outlast Trials'ın co-op multiplayer ve ilk kez düşmanlarla savaşma yeteneği gibi bazı yeni özellikleri tanıtmıştı. Outlast'in mekaniğini temelden değiştirecek Outlast Trials'ın önümüzdeki sene çıkması bekleniyor.

As we push forward in the development of #TheOutlastTrials, Murkoff is looking forward to making new friends in the year to come... pic.twitter.com/bZ3jS6TeKw