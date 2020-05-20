Outdoor ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
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Outdoor ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Şehir insanlarının yeni giyim tarzı, farklı bir yaşam tarzını da beraberinde getiriyor. Outdoor giyim ürünleri alırken dikkat edilecek unsurlar göz önünde bulundurularak en ideal outdoor giyim konseptine kavuşulabilir.

Outdoor ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
20.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:40

Her hava koşulu için uygun bir giyim şekli olan outdoor giyim tarzı, özellikle olumsuz hava koşullarında, insanları olumsuz etkilerden koruyor. Kar, yağmur, çamur, rüzgar,su birikintilerive kaygan zemin gibiolumsuz etkenler outdoor giyim ile sorun olmaktan çıkıyor. Doğa sporlarıyla ilgilenenlerin giyim şekli olarak algılansa da artık şehir insanlarının da sıkça tercih ettiği bir giyim şeklidir. Outdoor giyimden maksimum fayda sağlayabilmek için outdoor giyimin püf noktalarına hakim olmak gerekiyor. Outdoor giyim, iç katman, orta katman, dış katman ve ayakkabı olarak 4 bölümden oluşmaktadır.

İÇ KATMAN

İç katman tenle doğrudan temas eden katmandır.İç katmanın doğru seçimi oldukça önemlidir. Tenin hava alabileceği şekilde ürünlerin tercih edilmesi gereken ürünlerin rahat ve konforlu olması gerekir. Isının rahatça dışarıya atılmasını sağlayacak yapıdakıyafet seçilmelidir. Su tutmaz ve rahat tarzda olmalıdır. Genellikle sentetik olan iç katman esnek yapıda olmalıdır.

Outdoor ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

ORTA KATMAN

Orta katmanın işlevi vücudun ürettiği ısıyı muhafaza etmektir. Bu sayede vücut ısısı dengeli ve sabit şekilde kalır.Orta katman kıyafetlerinin sıvıyı emecek tarzda ve çabuk kuruyacak tarzda olması gerekir. Bu özellik yağmurlu havalarda bireyi üşütmemeyi sağlar.Ceket ve yelek şeklinde olan orta katman genellikle polar malzemelerden üretilmektedir.

Outdoor ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

DIŞ KATMAN

Vücudu dış etkenlerden koruma işlevi olan dış katman, nefes alacak özellikte olmalıdır. Dış katman buharı ve suyu önlemelidir. Su geçirmez özellikte olan bu katman, kaz tüyünden de yapılabilir. İçten dikişli olduğu için su geçirmez özelliği vardır.

Outdoor ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

AYAKKABI

Outdoor giyim tarzının en karakteristik unsurlarından biri de ayakkabı kısmıdır. Bot veya ayakkabı olarak seçilebilen bu tercih,su geçirmez ve rahat özellikte olmalıdır. İç kısmı sentetik dış kısmı ise deri olmalıdır.Dış katmanında deri yanında kauçuk veya metal materyallerde kullanılabilir.

Outdoor ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

PÜF NOKTALARI

Outdoor giyim seçimi yapılırken birtakım hususlara dikkat edilerek kullanım performansı artırılabilir.

• Rahat ve vücudu saran polar ürünleri tercih edin. Tam veya yarım boy fermuarlı tasarımlar pratik kullanım sağlar.

• Her mevsim giyebileceğiniz mont seçin. İşlevsel outdoor giyimi için her mevsim kullanılabilecek montlar, işlevsel giyim sağlar.

Outdoor ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

• Rahat kalıplı pantolonları seçmenizde fayda var. Bu özellik sayesinde vücut kuru ve sağlıklı kalacaktır.

• Ayağı saran rahat bot ve ayakkabı tercihleri gün boyu rahat olmanızı sağlayacaktır.

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