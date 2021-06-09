Oussama Tannane transfer görüşmeleri için İstanbul'da
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Oussama Tannane transfer görüşmeleri için İstanbul'da

Oussama Tannane transfer görüşmeleri için İstanbul'da
Demirören Haber Ajansı / Enver Alas - Haberler | Spor

İSTANBUL,DHAHollanda'nın Vitesse takımında forma giyen Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

İSTANBUL,DHA

Hollanda'nın Vitesse takımında forma giyen Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Ailesi ve menajeri ile birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 15.30'da Amsterdam'dan gelen Tannane, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.  

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"İsmi bir çok Türk takımıyla anılan Tannane, "Görüşmeler sürüyor. Henüz süreç tamamlanmış değil. O yüzden bir şey söylemem doğru olmaz. İstanbul'da oynamak isterim. Sonuçlandığında hep birlikte göreceğiz" dedi. Daha önce İstanbul'a bir çok kez geldiğini ve çok sevdiğini belirterek transfer görüşmeleri ile ilgili olarak detay vermekten kaçındı.

Oussama Tannane transfer görüşmeleri için İstanbul'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enver Alas

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane İstanbul'a geliyor
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