Oussama Haddadi: Fenerbahçe'nin reaksiyon göstereceğini düşünüyorum "Bu kulüp, takım daha iyi yerleri hak ediyor""Uzun zamandır Kasımpaşa'da oynuyormuş gibi hissediyoruz""Kasımpaşa'da devam etmek isterim""Elimden gelenin en iyisini yapıp;

"Bu kulüp, takım daha iyi yerleri hak ediyor"

"Uzun zamandır Kasımpaşa'da oynuyormuş gibi hissediyoruz"

"Kasımpaşa'da devam etmek isterim""Elimden gelenin en iyisini yapıp; onları doğru, iyi pozisyona sokmaya çalışıyorum""Gelmeden önce bir İstanbul takımından teklif almıştım""Türkiye'de kanat oyuncularının olduğu seviye oldukça yüksek""Futbolcu olarak kötü bir dönemdi""Her oyuncu arkasında seyircinin desteğini hissetmek ister"

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Kasımpaşa'nın Tunuslu sol beki Oussama Haddadi, Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Fenerbahçe'nin maçlarını izledim, tabii ki bir reaksiyon göstereceklerini düşünüyorum. Çünkü büyük takımlar bu tür kayıplardan sonra bir reaksiyon göstermek isterler. Kendi evimizde, Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Ancak iç sahada puan kaybına tahammülümüz yok" dedi.Kasımpaşa'nın 28 yaşındaki futbolcusu Oussama Haddadi, Fenerbahçe maçı öncesinde Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Son 5 maçta aldıkları sonuçların ardından takım olarak özgüvenlerinin arttığını söyleyen Tunuslu sol bek, "Kendimizi iyi hissediyoruz. Kazandığımız her maçtan sonra özgüvenimiz arttı ve her maçı kazanmak istiyoruz. Bununla alakalı da elimizden gelenin en iyisini de yapıyoruz. Daha iyi yerlere ulaşmak istiyoruz. Çünkü bu kulüp, bu takım daha iyi yerleri hak ediyor" diye konuştu."UZUN ZAMANDIR KASIMPAŞA'DA OYNUYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ"Devre arası transfer dönemimde lacivert-beyazlı ekibe katılan ancak uzun yıllardır burada oynuyormuş gibi hissettiğini belirten tecrübeli savunmacı, "Bütün yeni gelen oyuncular için adaptasyon süreci kolay geçti. Bunda başta Serkan Bey olmak üzere takımda çalışan herkesin büyük katkısı oldu. Herkes bize çok fazla yardımcı oldu. Bütün yeni gelen oyuncuların bir an önce adapte olması için elinden geleni yaptı. Bu da bize çabucak bir adaptasyon süreci sağladı. İyi de devam ediyoruz. Bu şekilde devam etmemiz lazım. Çünkü, kulüp de bize olan güvenini gösterdi. Yeni oyuncular olarak 2-3 aydır buradayız belki ama uzun zamandır Kasımpaşa'da oynuyormuş gibi hissediyoruz. Bu şekilde performans göstermeye devam etmeliyiz ki kulübün bize duyduğu güveni boşa çıkartmayalım ve karşılığını verelim" şeklinde konuştu."KASIMPAŞA'DA DEVAM ETMEK İSTERİM"Lacivert-beyazlı takımda gelecek sezon da kiralık olarak forma giyeceğini hatırlatan Haddadi, "1.5 yıllık kiralık bir sözleşmem var. Şimdi 6 ayı bitecek ve önümde 1 yılım daha var. Burayı ailem gibi hissediyorum. O yüzden burada devam etmek isterim" dedi."ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIP; ONLARI DOĞRU, İYİ POZİSYONA SOKMAYA ÇALIŞIYORUM"Devre arasında geldiği Süper Lig'de yaptığı 5 asistle gole en çok katkı yapan futbolcular arasına ismini yazdıran Haddadi, şunları kaydetti: "Bu sadece benimle alakalı değil, kesinlikle takım arkadaşlarımla ilgili bir durum. Kesinlikle harika bir iş çıkartıyorlar. Belki ben ortaya yapmaya, onlara pas vermeye çalışıyorum, onları en iyi pozisyona sokabilmek için çalışıyorum ama bu, işin yüzde 25'lik bir kısmı. Geri kalan kısmı, onların becerileri, bitiricilikleriyle alakalı. Thiam, Koita, Hajradinovic ayrıca Aytaç'a asist yaptım. Hepsi harika işler yaptılar. Bitiricilik konusunda topu oraya getirdikten, o pası verdikten sonra onlar golü attığında değer kazanıyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapıp; onları doğru, iyi pozisyona sokmaya çalışıyorum. Hücumcularımız da iyi işler yapıyor.""FENERBAHÇE'NİN REAKSİYON GÖSTERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"Fenerbahçe'nin hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmesinin ardından bir reaksiyon göstereceğini beklediğini anlatan Haddadi, "Fenerbahçe'nin maçlarını izledim, tabii ki bir reaksiyon göstereceklerini düşünüyorum. Çünkü büyük takımlar bu tür kayıplardan sonra bir reaksiyon göstermek isterler. Ancak bizim için herhangi bir bahane söz konusu olamaz. Çünkü omuzlarımızda önemli bir sorumluluk var; bu takımı ligde tutma ve ligi en iyi yerde bitirmesini sağlamak gibi. Kendi evimizde, Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Ancak iç sahada puan kaybına tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı."GELMEDEN ÖNCE BİR İSTANBUL TAKIMINDAN TEKLİF ALMIŞTIM"Kasımpaşa'ya transferi öncesinde Türkiye'deki başka takımlardan da teklif aldığını aktaran Oussama Haddadi, şöyle devam etti: "Bir İstanbul takımı ve başka şehirdeki bir takımdan teklif almıştım. Birtakım konuşmalarımız olmuştu. Ancak Kasımpaşa'dan teklif geldikten sonra Kasımpaşa ile alakalı çok sorular sordum, çok fazla araştırdım. Herkes Kasımpaşa'nın Türkiye'nin iyi kulüplerinden birisi olduğunu söyledi. Daha önce de Kasımpaşa maçını izlemiştim. Stadyumda bulunma şansım da olmuştu. Kasımpaşa hakkında duyduğum her şey çok olumluydu. Ben de teklif gelince burayı seçme kararı aldım. Gelmeden önce Syam Ben Youssef ve Fode Koita ile konuştum, ikisi de çok güzel, olumlu şeyler söyledi. Aynı zamanda eşim Türk. Eşimin ailesiyle konuşma şansım oldu, onlar da çok güzel şeyler söylediler.""TÜRKİYE'DE KANAT OYUNCULARININ OLDUĞU SEVİYE OLDUKÇA YÜKSEK"Futbolunda en güçlü yanlarından birinin hızı olduğunu dile getiren Tunuslu futbolcu, "Aslında koşan hücumculara karşı oynamayı seviyorum. Çünkü koşmak, hızlı olmak benim güçlü yönlerimden birisi ki bunun çok önemli olduğunu biliyorum. Bunu da her zaman korumaya çalışacağım, çünkü günümüz futbolunda hız gerçekten önemli. Türkiye'deki bütün kanat oyuncuları gerçekten yetenekli ve yüksek seviyeye sahipler. Fransa'da da genellikle hızlı oyunculara karşı oynuyordum. Açık oyuncuları çok hızlıydı. Türkiye'de de kanat oyuncularının olduğu seviye oldukça yüksek" diye konuştu."FUTBOLCU OLARAK KÖTÜ BİR DÖNEMDİ"Koronavirüs pandemisi sürecinde aile bireyi olarak iyi ancak futbolcu olarak kötü bir dönem geçirdiğini söyleyen Haddadi, "Pandemi sürecinde evde ailemle, eşimle, çocuğumla zaman geçirdim. Aile bireyi olarak aslında iyi bir periyottu. Ama futbolcu olarak kötü bir dönemdi. Ben günlük rutinimde antrenman yapmayı, takım antrenmanına katılmayı, bu seviyede ilerlemeyi seviyorum. Bunlardan mahrum kaldık bu süreç içerisinde. Diğer herkes gibi olabildiğince evde kaldım. 1-2 kez yürüyüşe çıktım eşimle birlikte. Onun dışında süreci evde geçirdim" dedi."HER OYUNCU ARKASINDA SEYİRCİNİN DESTEĞİNİ HİSSETMEK İSTER"Süper Lig'de kalan haftaların seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili de konuşan Haddadi, durumun bütün takımlar için aynı olduğunu söyledi. Oussama Haddadi, sözlerini şöyle noktaladı:

"Futbol taraftarlar için, onların keyif alması için oynanan bir oyun. Bu süreçte onlardan mahrum kalıyoruz, o yüzden kesinlikle bir etkisi oluyor. Bakıldığı zaman avantajları, dezavantajları var. Biz bu hafta Malatya'ya karşı oynadık, onların da seyircisi yoktu. İleriki dönemde Beşiktaş'a karşı, Fenerbahçe'ye karşı oynadığımızda da seyirciler olmayacak. Her oyuncu arkasında seyircinin desteğini hissetmek ister. Onlarla birlikte daha iyi oynayabileceğine inanır. Sonuçta Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta 11'e 11 şekilde gerçekleşecek. Taraftar olmayacak. O yüzden herkes için aynı. Çok da kötü değil bizim için."

Kaynak: DHA