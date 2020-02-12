Ousmane Dembélé'nin Tottenham’a Nefis Golü
2018-19 Şampiyonlar Ligi gruplarında Tottenham ile eslesen Barcelona rakibini Nou Camp’ta ağırladığı maçta, Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembélé, mücadelenin 7. dakikasında harika bir kontratak sonucu takimini 1-0 öne geçirdi.
12.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:19
2018-19 Şampiyonlar Ligi gruplarında Tottenham ile eslesen Barcelona rakibini Nou Camp'ta ağırladığı maçta, Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembélé, mücadelenin 7. dakikasında harika bir kontratak sonucu takimini 1-0 öne geçirdi.
Kaynak: Dugout
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