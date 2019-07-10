Ousmane Dembélé'nin en iyi becerileri

Ousmane Dembélé'nin en iyi sihir parçalarından bazılarına göz atın. Fransız kanat oyuncusu, FC Barcelona için neden bu kadar iyi bir fırsat olduğunu göstermek için bazı yetenekler ve terbiye sunuyor.

Ousmane Dembélé'nin en iyi sihir parçalarından bazılarına göz atın. Fransız kanat oyuncusu, FC Barcelona için neden bu kadar iyi bir fırsat olduğunu göstermek için bazı yetenekler ve terbiye sunuyor.

Kaynak: Dugout

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