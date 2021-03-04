Ousmane Dembele'nin Copa del Rey'de Sevilla'ya Attığı Gol
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Ousmane Dembele'nin Copa del Rey'de Sevilla'ya Attığı Gol

04.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:20

Barcelona ilk turda 2-0 mağlup ayrıldığı Copa del Rey yarı finaller ilk maçının ardından ikinci tur maçında Sevilla ile karşılaştı. Maçın 12. dakikasında attığı golle Ousmane Dembele, Barcelona'ya umut aşılayan isim oldu.

Barcelona ilk turda 2-0 mağlup ayrıldığı Copa del Rey yarı finaller ilk maçının ardından ikinci tur maçında Sevilla ile karşılaştı. Maçın 12. dakikasında attığı golle Ousmane Dembele, Barcelona'ya umut aşılayan isim oldu.

Ousmane Dembele'nin Copa del Rey'de Sevilla'ya Attığı Gol

Kaynak: Dugout

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