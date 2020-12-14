Maçın ardından - Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Maçın ardından - Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz

14.12.2020 21:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:49

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Frapor TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bizim için önemli bir karşılaşmaydı gerçekten üzgünüz. Takımımız bunu toparlayacak güçte kimse merak etmesin.

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Frapor TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bizim için önemli bir karşılaşmaydı gerçekten üzgünüz. Takımımız bunu toparlayacak güçte kimse merak etmesin." dedi.

Otyakmaz, stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamadıklarını anımsatarak, bunun ardından lige odaklandıklarını söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor maçının kendileri açısından lige başlama maçı olduğunu belirten Otyakmaz, "Yine eksiklerimiz var biliyorsunuz, takımımızın yarısından fazlası 3-4 günde bir maç oynuyor. Diğer kısmının da çok fazla maç eksiği var." diye konuştu.

Kadrodaki eksikliklerin takımın dengesini bozduğunu dile getiren Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Ama bugün maçı istedik, fakat sonuç alamadık. İyi başlamamız gereken karşılaşmayı da iyi değerlendiremedik. Ama bu takım toparladıkça, Kovid-19'lu oyuncuların geri dönüşüyle birlikte birkaç kez tam takım antrenman yaptığında çok iyi puanlar alacağını görüyoruz. Bizim için önemli bir karşılaşmaydı, gerçekten üzgünüz. Takımımız bunu toparlayacak güçte kimse merak etmesin."

Maçın ardından - Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz
Maçın ardından - Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz
Maçın ardından - Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz
Maçın ardından - Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz
Maçın ardından - Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz
Maçın ardından - Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

İlgili Haberler

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
İsrail'de mahsur kalan Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı - Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları
İsrail'de mahsur kalan Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı - Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cemal Hünal Gülben Ergen Defne Samyeli Nesrin Cavadzade
Spor Falcao Samet Aybaba Kylian Mbappe Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maçın ardından - Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 21:49:01. #1.15#
title