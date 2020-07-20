Otyakmaz: "Rıza hoca ile devam edeceğiz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otyakmaz: "Rıza hoca ile devam edeceğiz"

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 2-0 yendikleri Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

Otyakmaz:
20.07.2020 01:01 | Son Güncelleme: 20.07.2020 01:04

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 2-0 yendikleri Gençlerbirliği maçının ardından konuştu. Otyakmaz, "Rıza hoca ile de tabii ki devam edeceğiz. Görüşme devam ediyor. Olağanüstü şeyler olmadığı sürece Rıza hocamız Sivas'ta devam edecek" dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen DG Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, maç sonu stadyum çıkışında gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.

Otyakmaz, şampiyon olan Medipol Başakşehir'i tebrik ederek, "Hayırlı olsun. Başakşehir'i kutluyorum. Göksel başkanı tebrik ediyoruz. Bir takım gerçekten boşuna şampiyon olmuyor. Erdal bey bana son 4 yılın puan tablosunu gösterdi. Başakşehir yine lider. 4 yıldır azimli bir şekilde şampiyonluğu kovalıyorlardı. Geçen yıl da çok yaklaşmışlardı. Bu sene nasip oldu. Başta Göksel başkan ve bütün camiasını tebrik ediyorum. Türk futbolu için yeni bir dönem oldu. 6'ncı şampiyon olan takımda geldi. Gönül isterdi ki tabi ki şampiyon biz olalım. İlk yarıyı lider bitirmiştik ama maalesef olmadı. Ama yine Başakşehir'i örnek gösterirsem son 4 yıl da göstermiş oldukları başarıyı biz de gösterirsek, biz de üst sıralara oynayan takım olarak gelecekte şampiyonluğu kucaklamak istiyoruz" dedi.

"İYİ BİR TAKIM OLUŞTURACAĞIZ"

Gelecek sezon Avrupa'da Türkiye'yi iyi temsil etmek için iyi bir kadro kuracaklarını belirten Otyakmaz, "Keşke devre arası bizi ilk yarı bizi lider yapan takımımızı çok fazla bozmayalım. Üzerlerine fazla transferler yapmayalım, diye düşünmüştüm. Kısmen düşündüğümüz gibi oldu ama bazı önemli maçlarda da çok şey umduğumuz ve bizi ilk yarı liderliğe taşıyan arkadaşlarımızdan da gerekli performansı göremedik. Biraz daha onları sıkıştıracak transferler yapmış olsaydık, daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yeni çıkan yabancı oyuncu kuralına göre yeni takımımızı oluşturacağız. Ülkemizi Avrupa'da temsil etmek için iyi bir takım oluşturmaya gayret edeceğiz" ifadesini kullandı.

"RIZA HOCA İLE TABİ Kİ DEVAM EDECEĞİZ"

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın gelecek sezonda da takımın başında olacağını söyleyen Otyakmaz, "Rıza Hoca ile de görüşüyoruz. Transfer çalışmalarımız da yavaş yavaş sürüyor. Son maçtan sonra artık tamamıyla bu işe odaklanacağız. Yine geçen sene ki gibi İstanbul'daki bir ofisimizi transfer merkezi olarak hazırlayacağız. Rıza hoca ile de tabi ki devam edeceğiz. Görüşme devam ediyor. Olağanüstü şeyler olmadığı sürece Rıza hocamız Sivas'ta devam edecek" dedi.

Bir gazetecinin Rıza Çalımbay'ın Göztepe ile görüştüğü yönündeki soruya Otyakmaz, "Ben duymadım. Rıza hocanın bizi bırakıp gideceğini zannetmiyorum" yanıtını verdi.

(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi Magazin
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık Güncel
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım Güncel
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle...
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti Dünya
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 3. Sayfa
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'den geri dönüş açıklaması: Hala şoktayım
Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'den geri dönüş açıklaması: Hala şoktayım
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Çaykur Rizespor Yönetimi protokolde Başakşehir'in şampiyonluğunu sevindi
Çaykur Rizespor Yönetimi protokolde Başakşehir'in şampiyonluğunu sevindi
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Erkan Akçay Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Cansu Tosun Hande Erçel Merve Boluğur
Spor Okan Buruk Caner Erkin Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bakan Muğla Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Otyakmaz: "Rıza hoca ile devam edeceğiz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 01:13:20. #1.14#
title