Otyakmaz: "Önümüzdeki hedefi Dinamo Batumi maçı"
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Otyakmaz: "Önümüzdeki hedefi Dinamo Batumi maçı"

Otyakmaz: 'Önümüzdeki hedefi Dinamo Batumi maçı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Petrocub'u 1-0 yendiği maçın ardından, "Kazanarak tur atlamak çok iyi. Artık önümüzdeki hedefimiz Dinamo Batumi. İlk maçımız deplasmanda ikinci maçımız evimizde" dedi.

DG Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Petrocub'u 1-0 yendiği maçın ardından, "Kazanarak tur atlamak çok iyi. Artık önümüzdeki hedefimiz Dinamo Batumi. İlk maçımız deplasmanda ikinci maçımız evimizde" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 mağlup eden Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, maçın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Otyakmaz, kazanarak tur atlamanın çok iyi olduğunu belirterek, "Bu takımın çok maç yaparak bu maça hazırlandığını biliyoruz. Fiziklerinin de iyi olduğunu sahada gördük. Bizim henüz 29'uncu günümüz ve ikinci önemli karşılaşmamız. İkisini de kazanmayı bildik, tam hazır olmasak da. Rakibimizin de Dinamo Batumi olduğunu öğrendik. Artık önümüzdeki hedefimiz Dinamo Batumi. İlk maçımız deplasmanda ikinci maçımız evimizde" dedi.

"Henüz takımımız hazır değil"

Bir gazetecinin, "Bugünkü maçta beğenip, beğenmediğiniz oyuncu oldu mu?" sorusuna Otyakmaz, "Şu anda bu yorumu yapmak için çok erken. Sonradan katılan arkadaşlarımız oldu. Henüz takımımız hazır değil. Ona rağmen kazanmak güzel. Şimdi bundan bahsetmek de fayda var diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

"Taraftarı çok özlemişiz"

Uzun aranın ardından taraftarla buluştukları için çok mutlu olduklarını belirten Otyakmaz, "Taraftarımızla birlikte olmak çok güzel, gerçekten özlemişiz. Stadyumlar da maçın da zevki olmuyordu. Biraz daha hijyen kurallarına uysak daha iyi olurdu. Biraz toplu oturduk gibi geldi bana. Biraz daha dağınık olsak daha iyiydi. Bundan sonraki maçlara aşılarımızı olalım. Ben bütün taraftarımıza aşı olmalarını tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.

"Azubuike'yi transfer ettik"

Azubuki'yi 1 yıllığına kiraladıklarını da söyleyen Otyakmaz, "Sadece bir eksiğimiz var. Azubuike transferinde sona yaklaşıldı. Yarın veya diğer gün aramıza katılır diye düşünüyorum. 1 yıllık kiralık olacak. Kolaylığından dolayı da Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ederiz" diye konuştu. - SİVAS

Otyakmaz: 'Önümüzdeki hedefi Dinamo Batumi maçı'
Otyakmaz: 'Önümüzdeki hedefi Dinamo Batumi maçı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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