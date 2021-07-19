Otyakmaz: "Her zamankinden daha iddialıyız"
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Otyakmaz: "Her zamankinden daha iddialıyız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yeni sezon için güçlü bir takım kurduklarını söyledi.

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yeni sezon için güçlü bir takım kurduklarını söyledi. Otyakmaz, "Bu sene büyük fedakarlıklar yaparak çok önemli transferlere imza attığımızı düşünüyorum. Büyük konuşmadan her zamankinden biraz daha iddialı olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve kulübün 2. Başkanı Erdal Sarılar, Sivas'ta düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Program sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Otyakmaz, transfer çalışmaları ve UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları maça ilişkin konuştu.

Çok önemli transferler yaptıklarını belirten Otyakmaz, "Bu sene büyük fedakarlıklar yaparak çok önemli transferlere imza attığımızı düşünüyorum. Büyük konuşmadan her zamankinden biraz daha iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Bana bunu söyleten şuandaki takım kadromuz. 1 transfer çalışmamız daha devam ediyor. Onu da tamamladıktan sonra gerçekten gruplara kalmasını ümit ettiğimiz bir Sivasspor bizi bekliyor. Bu transferleri yapmak çok kolay olmadı. Erdal Sarılar başkanın çok büyük emekleri var. Bu disiplinli çalışmaya rağmen yapamayacağımız şeyler de vardı. Bu sene yönetim kurulu üyemiz Serkan Aydın önemli bir destek yaparak özellikle Pedro Henrique transferinde çok önemli bir katkısı oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

"TRANSFERİMİZ YABANCI OLACAK"

Yapılacak olan transferin yabancı oyuncu olduğunu söyleyen Başkan Otyakmaz, "1 transfer daha düşünüyoruz ama olmasa da olur. Çok büyük eksiklik gibi gözükmüyor ama kadro zenginliği açısından çok önemli bir transfer olur, eğer arzu ettiğimiz oyuncu ile anlaşma sağlarsak. Hocamız çok büyük pres yaptı bize. Transferlerin olmadığını, Avrupa maçına geç kaldığımızı söyledi ama son anda transferleri yetiştirdik. Gelen oyuncular da hazır oyunculardı. Kadroda faydalanabileceğiz ilk maçta. Bizde hocamıza, bundan daha düşük bir takımla bizi buralara kadar getirdin, artık bizi şampiyon yaparsın deriz. Biz her sene elimizden geleni yapıp şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. 5 kez Avrupa'ya katılma başarısı gösterdik. Bir Anadolu takımının 2 sene üst üste Avrupa Kupalarına katıldığını pek hatırlamıyorum. Transferimizin de ismi belli, orta sahayı güçlendirecek bir isim. Şuanda boşta transfer edebileceğimiz yerli bir oyuncu yok. Transferimiz yabancı olacak" ifadesini kullandı.

"KAĞIT BİLET DÜŞÜNÜYORUZ"

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında 29 Temmuz Perşembe günü Petrocub ile Sivas'ta oynayacakları müsabakada kağıt bilet satmayı düşündüklerini de söyleyen Otyakmaz, "Türkiye Futbol Federasyonu stadyumlara yüzde 50 kapasiteli seyirci alacağını duyurdu ancak bu yazılı bir şekilde gelmedi. 28 Temmuz'daki mali genel kuruldan sonra belli olacak. Ama evimizde oynayacağımız Petrocub maçına yetişmez kombineler. Kağıt bilet düşünüyoruz buradaki maç için. UEFA'dan da henüz bu konu ile ilgili bir şey gelmedi" diye konuştu.

(Oğuzhan Sarzep - Mert Taha Varol/İHA)

Otyakmaz: 'Her zamankinden daha iddialıyız'
Otyakmaz: 'Her zamankinden daha iddialıyız'
Otyakmaz: 'Her zamankinden daha iddialıyız'
Otyakmaz: 'Her zamankinden daha iddialıyız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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