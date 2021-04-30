Otyakmaz: "Hedefimiz 5.'lik"
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Otyakmaz: "Hedefimiz 5.'lik"

Otyakmaz: 'Hedefimiz 5.'lik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından, "Bugün maçı çok istediğimizi gösterdik.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından, "Bugün maçı çok istediğimizi gösterdik. Hem takımımızı hem de Felix'i ayrıca kutluyorum ve tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde 5.'lik hedefi var, onun için de gerekli mücadeleyi veriyoruz" dedi.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendikleri müsabakanın ardından stadyum çıkışında gazetelerin sorularını yanıtladı. Otyakmaz, "Bugün bizim için 5. olma yolunda çok önemli bir karşılaşmaydı. Yine Malatyaspor için de düşme kalma mücadelesinde önemli bir virajdı. Biz kendi adımıza bugün maçı çok istediğimizi gösterdik aslında. Son tercihlerimizde biraz daha akıllı olabilseydik maçı çok önceden koparmış olacaktık ama yine son dakikalarda gelen ve bütün yıl çok az faydalanabildiğimiz Jorge Felix'ten gelmesi yine bizim ayrıca bir mutluluk oldu. Hem takımımızı hem de Felix'i ayrıca kutluyorum ve tebrik ediyorum. Pandemi meselesi bizi çok yıprattı. Kalecimize bile oyuncu forması yaptırmıştık. O durumlardan bu durumlara geldik. Bu süreç böyle olmasaydı daha iyi olabilirdi. Şimdi önümüzde 5.'lik hedefi var, onun için de gerekli mücadeleyi veriyoruz" ifadesini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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