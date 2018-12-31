Ötv ve Kdv İndirimleri 3 Ay Uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu gece yarısı sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettireceklerini bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonla topyekun mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: AA