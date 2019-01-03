Ötv ve Kdv İndirimindeki Sürenin Uzatılması

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, ÖTV ve KDV indirimi süresinin uzatılmasına ilişkin kararın, hem iç piyasayı hem de enflasyonla mücadeleyi destek anlamında çok olumlu olduğunu söyledi.

Akgün, yaptığı yazılı açıklamada, "Enflasyonla Mücadele Programı"nın 2019 yılında da devam ettiğini belirtti.

Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlara kadar tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenerek bu süreçten güçlenerek çıkılması gerektiğini vurgulayan Altuğ, "Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Berat Albayrak'ın yıl sonunda süresi dolan KDV ve ÖTV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettirmesine yönelik kararını hem iç piyasayı hem de enflasyonla mücadeleyi destek anlamında çok olumlu bulduğumuzu ifade ediyor ve kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreci geride bırakarak dengelenme ve istikrar yolunda önemli bir mesafe aldığına işaret eden Altuğ, kamu ve özel sektör istişaresi ve koordinasyonuyla yeniden tempolu büyüme sürecine girileceğini kaydetti.

İş dünyası olarak üzerlerine düşen görevlerin farkında olduklarını ve yerine getirmek için hazır olduklarını anlatan Altuğ, "Bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur. Ancak bunu ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. 2018'de yaşanan ekonomik sıkıntılarla mücadele anlamında başlatılan Enflasyonla Topyekün Mücadele çalışmalarını değerlendirdiğimizde, kurdaki düşüşle birlikte fiyatların da inmesi piyasalarda olumlu karşılanırken iç piyasaların canlanmasına da katkı sağladı. Bu katkının Türk iş dünyası ve hükümetin destekleriyle devamlılığı neticesinde 2019 yılında da son derece olumlu sonuçları olacaktır. Bu konuyu milli bir mesele olarak değerlendirdiğimiz takdirde ve elimizi her zamankinden daha fazla taşın altına koyduğumuzda üstesinden gelebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA