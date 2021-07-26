ÖTV ne kadar? ÖTV indirimi olacak mı?
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ÖTV ne kadar? ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV ne kadar? ÖTV indirimi olacak mı?
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Milyonarca kişinin beklediği ÖTV indirimi ne kadar oldu? ÖTV hesaplama! ÖTV indirimi! ÖTV ne kadar? ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araçlar, özellikle koronavirüs sürecinde büyük ilgi görmeye başladı ve bu nedenle fiyatlar arttı.

Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır. ÖTV ne kadar? ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

2021 ÖTV indirimi gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖTV indirimi ile araç fiyatlarında da indirime gidilerek daha çok araç satılması sağlanabiceğini düşünen uzmanlar, geçtiğimiz yıl için ÖTV indirimi yapılması beklenmiyor açıklaması yapmıştı. Fakat bu yıl henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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