ÖTV matrah düzenlemesinin sektöre olumlu yansıması bekleniyor
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ÖTV matrah düzenlemesinin sektöre olumlu yansıması bekleniyor

ÖTV matrah düzenlemesinin sektöre olumlu yansıması bekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte son dönemde oldukça yükselmiş olan yeni araç alım fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacağı öngörülüyor.

ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte son dönemde oldukça yükselmiş olan yeni araç alım fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacağı öngörülüyor.

ÖTV matrah düzenlemesi ile sıfır binek araçlar ucuzluyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, açıklanan yeni ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte son dönemde oldukça yükselmiş olan yeni araç alım fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacağını söyledi.

"PİYASA CANLANACAK"

Mersin, uzun zamandır böyle bir düzenlemenin yapılması için Hükümet Yetkilileri ile yaptıkları temasların olumlu sonuçlanmasından dolayı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Hükümet Yetkililerine teşekkür ederek şu açıklamada bulundu:

"Bu düzenleme sayesinde içten yanmalı motora sahip araçların anahtar teslim fiyatı 320.000 TL'ye kadar olanlarında 40 bin ile 53 bin TL arasında bir ucuzlama olacağı görülüyor. Bu da son dönemde ulaşılmaz boyutlara ulaşan yeni araç fiyatlarında bir nebze rahatlama sağlayacak ve piyasayı canlandıracaktır. Ayrıca hibrit modellerde yapılan ÖTV matrah düzenlemesi de hibrit modellere olan talebi canlandıracak nitelikte ve özellikle son dönemde çok duyarlı hale geldiğimiz çevre koruması için de olumlu katkı sağlayacak şekilde gerçekleşmiştir. Ülkemizin lokomotif sektörü olan otomotivdeki hareketliliğin genel ekonomiye olan olumlu katkısı düşünüldüğünde, yıl sonuna kadar canlı bir pazara sahip olmamız hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de yatırım açısından ülkemizi yeniden cazibe merkezi haline getirecektir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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