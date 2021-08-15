"ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el araç piyasasını etkilemedi"

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yayımlanan sıfır binek otomobillerdeki ÖTV matrah düzenlemesinin ardından sıfır otomobillerde düşüşler yaşanırken, bu düşüş ikinci el araçlara yansımadı.

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yayımlanan sıfır binek otomobillerdeki ÖTV matrah düzenlemesinin ardından sıfır otomobillerde düşüşler yaşanırken, bu düşüş ikinci el araçlara yansımadı.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile sıfır binek otomobil ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. Kararın ardından araç almak isteyen vatandaşlar, Gaziantep'te ikinci el araç satışlarının yapıldığı galericiler sitesine akın etti. ÖTV matrah düzenlemesinin ikinci el araç fiyatlarında düşüşlerini etkilemediğini gören vatandaşlar umduğunu bulamadı. Vatandaşlar ikinci el araç fiyatlarında düşüşlerin çok az miktarda olduğunu söylerken, ilginin sıfır otomobillere artacağını ifade ettiler.

"ÖTV matrah düzenlemesi bir nebze etkisini göstermiş"

ÖTV matrah düzenlemesinin ardından ikinci el araç fiyatlarında 5-10 bin TL arasında düşüşlerin yaşandığını belirten Müslüm Özbilge, düzenlemenin sıfır otomobil almak isteyenlere fayda sağladığını ifade ederek, "İkinci el aradığım arabayı bulamıyorum. ÖTV indiriminin düşüşleri bir nebze de olsa etkisini göstermiş gibi oldu ama 5 ila 10 bin TL arasında düşüş var. Ancak ikinci el araba pazarlarının nabzı aynı seyrediyor. Şu anda satış yok. Herkes elindeki araçları tutmuş çünkü satamıyor. İnsanlar aldığı fiyatın düşüğüne satmak istemiyor. ÖTV indirimi sıfır araçları etkiledi ama ikinci el araçlarda insanlar araçları yüksek fiyattan aldığı için düşük fiyata satmak istemiyor. O yüzden de düşüş yok tam anlamıyla. İkinci el araç fiyatı ile sıfır model araç fiyatı arasında 20-30 bin lira fark var. 2017-2018 model ikinci el bir araç 200 ila 250 bin TL arasında sıfır model araçlara baktığımız zaman 250-300 bin TL arasında zaten. Sıfır model ile ikinci el araç arasında çok büyük bir fark yok. Durum böyle olunca ilgi bu sefer sıfır modellere artıyor" dedi.

"ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el araç piyasasını etkilemedi"

ÖTV matrah düzenlemesiyle birlikte ikinci el araba fiyatlarının düşeceğini tahmin eden Ali Seymen, düzenlemenin fiyatları düşürmediğini söyleyerek, "ÖTV indirimi sayesinde ikinci el araba fiyatları düşer hesabı yapıyorduk ama öyle olmadı. Çünkü insanlar 70 bin TL'ye aldığı ikinci el bir arabayı ÖTV indirimi oldu diye 60 bin TL'ye düşürmüyor. ÖTV indiriminden 2017-2018-2019 ve 2020 model arabalar etkilendi. ÖTV indirimi ikinci el piyasasını etkilemedi. Hiç kimse ÖTV indirimi oldu diye ikinci el araba fiyatını düşürmüyor" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar düşer diye geldik ancak fiyatlar tam tersine daha çok yükselmiş"

İkinci el araç alabilmek için sık sık Gaziantep oto galericiler sitesine geldiğini dile getiren Orhan Eroğlu, fiyatların daha da arttığını aktararak, "İkinci el araba piyasası şu an çok bozuk durumda. Biz ÖTV indiriminden dolayı fiyatlar düşer diye geldik ancak baktık fiyatlar tam tersine daha çok yükselmiş. İkinci el araba pazarına sık sık geliyoruz ancak 2 hafta önce geldiğimizde baktığımız araba fiyatlarının üzerine nereden baksak 10 bin TL daha koymuşlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı